На прошлой неделе почти удвоилось количество новых случаев Covid-19

На минувшей неделе с 3 по 9 января количество новых подтвержденных случаев Covid-19 почти удвоилось. Прирост составил 93,7%, подтвердил агентству LETA Центр профилактики и контроля заболеваний.

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За семь дней возросло и число госпитализированных пациентов — на 50,3%. В среднем в сутки в больницу попадает 71 человек с Covid-19. Достататочно многие пациенты болеют тяжело.

На прошлой неделе в день проводилось в среднем 10 220 тестов, в среднем позитивными были 1 547 тестов. При этом на скрининг в учебных заведениях приходится 4% тестов, остальные 96% — на остальных жителей. 2% случаев заболевания или 267 инфицированных помог выявить скрининг в школах, но подавляющее большинство заболевших — 98% или 10 563 человека — приходятся на остальную часть общества.

Репродуктивный коэффициент инфекции повысился на прошлой неделе с 1,13 до 1,6, что, как указывает Центр профилактики и контроля заболеваний, говорит о стремительном распространении заболевания в обществе.

Жители, прошедшие первичную вакцинацию, заражаются — из расчета случаев инфицирования на 100 тысяч человек — примерно также, как и те, кто не привит или не прошел полную вакцинацию. А вот те, кто получил уже бустерную дозу, болеют в 2,7 раз реже упомянутых категорий жителей.

Центр профилактики и контроля заболеваний подчеркивает, что вакцинированные люди все же переносят болезнь в более легкой форме и реже нуждаются в госпитализации.

В Европейском союзе и Европейской экономической зоне средний заболеваемости за неделю снизился с 818,9 до 785,4. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии на 100 000 жителей составляет 518 случаев. На прошлой неделе — 497,3 случая. В Эстонии этот показатель возрос с 640,2 до 807,8, в Литве — с 737,2 до 774,1.

По количеству привозных случаев Covid-19 на минувшей неделе лидирует Великобритания (148), далее следуют Италия (93) и Франция (55). В списке импортеров вируса значатся также Испания, Швеция, Египет, Германия, Дания, Финляндия, США, ОАЭ, Норвегия, Эстония, Венгрия, Россия, Польша, Литва.