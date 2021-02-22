На прошлой неделе прививки от Covid-19 получали в среднем 1170 человек в день
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В воскресенье темп вакцинации от Сovid-19 в Латвии немного увеличился, и за день было использовано 736 доз вакцины, а в среднем на прошлой неделе прививку каждый день получали 1170 человек, сообщает Национальная служба здравоохранения (НСЗ).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Количество вакцинированных в субботу в статистике НСЗ может увеличиться еще больше, потому что не все врачи сразу вводят данные в систему электронного здравоохранения. Например, в обновленной сегодня статистике количество людей, вакцинированных в субботу, увеличилось на 228 человек, или примерно вдвое, по сравнению с ранее объявленными 309.

Всего на прошлой неделе первую или вторую дозу вакцины получили 8189 человек, что соответствует ранее поставленной цели — по крайней мере 1000 человек в день.

Все привитые в воскресные получили первую дозу вакцины от Covid-19. Большинство из них были лицами старше 60 лет.

В воскресенье были привиты 99 клиентов центров социального ухода, 95 человек из другой группы высокого риска, 427 человек в возрасте старше 60 лет, 49 медицинских работника, трое работников медицинских учреждений и 63 работника центров социального ухода.

В воскресенье все привитые в Латвии получили дозы вакцины AstraZeneca.

Всего в Латвии первую дозу вакцины от Covid-19 получили 28 797 человек, обе дозы — 16 783 человека.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

2

Source

LETA

Tags

Вакцинация
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Место для занятия хобби и увлечениями: простые и доступные решения для вашего дома
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Простые упражнения для уменьшения стресса
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Wolt по-вегански: опыт Беты Бейдз
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха

Новые проекты

Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
От 120 707€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 89 000€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 82 200€
Briežu iela, Mīlgrāvis, Rīga,
От 41 600€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
От 40 000€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
От 29 000€
Pūces iela, Purvciems, Rīga,
От 85 000€
Akāciju iela, Imanta, Rīga,
От 78 369€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
От 89 700€
Ķīpsalas iela, Ķīpsala, Rīga,
От 130 400€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 67 800€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
От 69 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
От 81 540€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
От 79 000€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
От 102 000€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
От 58 200€
Lielā iela, Mārupes nov.,
От 87 400€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
От 97 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
От 56 700€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
От 59 400€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
От 79 000€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
От 26 100€
Hipokrāta iela, Mežciems, Rīga,
От 63 000€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
От 77 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 279 140€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
От 68 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 118 338€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
От 49 150€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
От 80 000€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 145 000€
Ganību dambis, Centrs, Rīga,
От 88 000€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
От 67 700€
Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
От 99 900€