На прошлой неделе прививки от Covid-19 получали в среднем 1170 человек в день

В воскресенье темп вакцинации от Сovid-19 в Латвии немного увеличился, и за день было использовано 736 доз вакцины, а в среднем на прошлой неделе прививку каждый день получали 1170 человек, сообщает Национальная служба здравоохранения (НСЗ).

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Количество вакцинированных в субботу в статистике НСЗ может увеличиться еще больше, потому что не все врачи сразу вводят данные в систему электронного здравоохранения. Например, в обновленной сегодня статистике количество людей, вакцинированных в субботу, увеличилось на 228 человек, или примерно вдвое, по сравнению с ранее объявленными 309.

Всего на прошлой неделе первую или вторую дозу вакцины получили 8189 человек, что соответствует ранее поставленной цели — по крайней мере 1000 человек в день.

Все привитые в воскресные получили первую дозу вакцины от Covid-19. Большинство из них были лицами старше 60 лет.

В воскресенье были привиты 99 клиентов центров социального ухода, 95 человек из другой группы высокого риска, 427 человек в возрасте старше 60 лет, 49 медицинских работника, трое работников медицинских учреждений и 63 работника центров социального ухода.

В воскресенье все привитые в Латвии получили дозы вакцины AstraZeneca.

Всего в Латвии первую дозу вакцины от Covid-19 получили 28 797 человек, обе дозы — 16 783 человека.