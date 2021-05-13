На прошлой неделе скончался один человек, получивший вакцину от Covid-19

На прошлой неделе получена информация об одном умершем после вакцинации, связь смерти с вакциной пока выясняется, сообщил на заседании правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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Всего за неделю получено 60 сообщений о побочных эффектах после вакцинации — это 0,3% от всех вакцинированных. В восьми случаях побочные эффекты были значительными. Также получена информация о человеке, который умер после получения вакцины.

Связь смерти с фактом вакцинации не доказана, идет проверка.

По словам Павлютса, пока что нет ни одного сообщения о побочных эффектах после получения вакцины Johnsons&Johnson.