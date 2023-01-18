На прошлой неделе снизилась заболеваемость гриппом

За прошедшую неделю, с 9 по 15 января, в Латвии снизилась заболеваемость гриппом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).
На прошлой неделе было зарегистрировано 417,2 случая заболевания гриппом на 100 тысяч жителей, тогда как неделей ранее было 744,8 случая. Наибольшая заболеваемость гриппом зарегистрирована у детей в возрасте до четырех лет.
Данные ЦПКЗ показывают, что количество больных, обратившихся в амбулаторные учреждения по поводу острой инфекции верхних дыхательных путей (ОРВИ), также уменьшилось — 1621 больной, или в среднем 2232,0 на 100 000 жителей. И в этом случае более высокая заболеваемость зарегистрирована у детей до четырехлетнего возраста.
С начала сезона гриппа в Латвии лабораторно подтверждено 658 случаев заболевания гриппом, а семейные врачи сообщили о 2247 клинически подтвержденных случаях.
Из стационаров, участвующих в мониторинге, поступила информация о 762 госпитализированных больных гриппом и 148 госпитализированных больных с пневмонией после гриппа. Получена информация о 37 случаях смерти от лабораторно подтвержденного гриппа типа А, преимущественно лиц старше 60 лет, страдавших рядом сопутствующих заболеваний.
Из этих умерших 17 пациентов не были вакцинированы против гриппа, а статус вакцинации 20 пациентов был неизвестен.
За прошедшую неделю в Латвии лабораторно подтверждено 264 случая Covid-19, а неделей ранее — 393 случая. По сравнению с прошлой неделей доля положительных на "SARS-CoV-2" образцов снизилась на 1,3%.
Всего из больниц, участвующих в мониторинге, поступил 101 отчет о госпитализированных пациентах с инфекцией Covid-19. Снижение числа вновь выявленных случаев Covid-19 можно объяснить изменением алгоритма тестирования. Также за предыдущую неделю было зарегистрировано 20 смертей пациентов с Covid-19.