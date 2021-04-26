На прошлой неделе в Латвии достигнут самый высокий до сих пор темп вакцинации от Covid-19
Foto: DELFI

На прошлой неделе в Латвии был достигнут самый высокий до сих пор темп вакцинации от Covid-19, сообщает Национальная служба здравоохранения (НСЗ).

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На прошлой неделе первую прививку получили 33 860 человек, вторую — 9 950, что составляет в среднем почти 6300 человек в день. Ранее максимальный показатель был на неделе с 12 апреля, когда в среднем вакцинировалось около 4800 человек в день. На прошлой неделе было достигнуто рекордное количество вакцинированных за один день — 21 апреля прививку получили почти 10 000 человек.

Вчера прививки от Covid-19 получили 1313 человек, в том числе первую дозу — 1289 человек, а вторую — 24 человека.

Вчера первую прививку от Covid-19 получили в основном педагоги, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями. Вакцинацию первой вакциной проводили всего восемь учреждений. В 80% случаев люди получали вакцину Pfizer.

Вторую прививку вчера получили в основном пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.

На сегодняшний день первую дозу вакцины получили в Латвии 11,6% населения, обе дозы — 2%. Около 62% привитых составляют женщины.

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LETA

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LETA

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