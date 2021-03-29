На прошлой неделе в Латвии достигнут самый высокий темп вакцинации от Covid-19: в выходные он резко падает

На прошлой неделе в Латвии вакцинация от Covid-19 проводилась самыми высокими темпами с ее начала, но в выходные дни количество прививок существенно снизилось, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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На прошлой неделе первую прививку от коронавируса получили 20 489 человек, вторую - 2961 человек, за сутки в среднем вакцинировались 3500 человек. До этого самый высокий темп вакцинации был достигнут в начале марта, когда за сутки прививку получали примерно 2800 человек. На прошлой неделе прививку получали преимущественно люди старшего возраста и лица с хроническими заболеваниями. Чаще всего использовалась вакцина производителя AstraZeneca, но довольно много лиц привито и вакциной Moderna.

В выходные дни темп вакцинации по-прежнему заметно снижается. В воскресенье вакцину получили только шесть человек, в субботу - примерно 500 человек. В самые активные дни вакцину получали примерно 6000 человек в сутки.

Темп вакцинации в выходные дни - это актуальный вопрос, поскольку на этой неделе, в том числе и в пасхальные выходные, в Латвию поступят крупные партии вакцины. Ожидается, что в понедельник в страну поступит 2340 доз вакцины Pfizer, в пятницу, 2 апреля, - 42 376 доз вакцины AstraZeneca, 4 апреля - 25 200 доз вакцины Moderna.