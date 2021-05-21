На прошлой неделе в Латвии не были констатированы особо опасные мутации Covid-19

На прошлой неделе в Латвии не были констатированы новые или потенциально особо опасные мутации нового коронавируса, в интервью ЛТВ сообщил эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Юрий Перевощиков, передает LETA.

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90 - 92% всех новых случаев Covid-19 вызвал британский штамм коронавируса, сообщил Перевощиков. Он прогнозирует, что этот вариант в ближайшие месяцы продолжит быть доминирующим в Латвии.

Перевощиков рассказал, что многие страны мира активно следят за распространением новых вариантов вируса. Например, уже в 26 странах констатирован индийский вариант, однако пока сложно сказать, во скольких странах этот штамм уже находится, но пока не подтвержден лабораторно.

“Данные из Великобритании свидетельствуют, что [индийский штамм] быстро замещает так называемый британский штамм, так как у него больший потенциал распространяться. Тем не менее, согласно английским данным, заболеваемость не растет, она снижается”, - указал Перевощиков.

Специалист ЦПКЗ прогнозирует, что сегодня Европейский центр профилактики и контроля заболеваний может выступить с заявлением насчет эффективности вакцин против новых штаммов. Согласно результатам исследований, все доступные вакцины достаточно эффективны против всех штаммов коронавируса и помогают предотвратить распространение болезни, сообщил Перевощиков.