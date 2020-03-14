На прошлой неделе в Латвии существенно снизилась заболеваемость гриппом

На прошлой неделе заболеваемость гриппом в Латвии снизилась до 25 случаев на 100 000 человек, однако в Даугавпилсе было зарегистрировано больше заболевших гриппом, чем в последнюю неделю февраля, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

Случаи заболевания гриппом были зарегистрированы на пяти административных территориях — в Даугавпилсе, Екабпилсе, Юрмале, Лиепае и Риге. Однако на всех этих территориях заболеваемость гриппом была ниже 100 случаев на 100 000 человек, что считается порогом эпидемии.

С начала сезона семейные врачи констатировали 1668 случаев заболевания гриппом.

Число госпитализированных с гриппом и его осложнениями пациентов на прошлой неделе уменьшилось до 53 человек. У 15 из госпитализированных пациентов была констатирована вызванная гриппом пневмония.

Заболеваемость острыми инфекциями верхних дыхательных путей на прошлой неделе также снизилась, составив 983,8 случая на 100 000 человек. Как и ранее, этими инфекциями чаще всего болеют дети в возрасте до 14 лет.

Из 1191 пациента с гриппом, госпитализированного в этом сезоне, 27% были в возрасте до четырех лет, 30% — в возрасте от пяти до 14 лет, 33% — в возрасте от 15 до 64 лет, а 10% пациентов были старше 65 лет.

В этом сезоне от гриппа в Латвии умерли 14 человек. Скончавшиеся пациенты были в возрасте от 53 до 92 лет, среди них было девять женщин и пять мужчин. У всех пациентов были сопутствующие заболевания.

SPKC предупреждает, что тяжелее всего грипп переносят пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые заболевания, хронические заболевания почек и легких, сахарный диабет и онкология, а также пациенты с хроническими инфекциями и ослабленным иммунитетом. Грипп также особенно опасен для маленьких детей и беременных женщин.

SPKC напоминает, что лучшей защитой от гриппа и его осложнений является ежегодная вакцинация. Учитывая, что иммунитет развивается в течение 14 дней после вакцинации, а сезон гриппа обычно длится несколько месяцев — даже до конца мая, сделать прививку против гриппа не поздно и во время эпидемии, подчеркивают эксперты SPKC.