На прошлой неделе в вылете в Ригу было отказано 24 пассажирам без теста на Covid-19

24 пассажира на прошлой неделе не смогли предъявить документ об отсутствии коронавируса и не были пущены в самолет, летящий в Ригу. Об этом агентству LETA сообщил представитель Агентства гражданской авиации Айвис Винцев.

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При этом при повторной проверке тестов в аэропорту "Рига", по его словам, существенных нарушений не было.

Винцев напомнил, что с понедельника при въезде в Латвию можно предъявлять только один тип теста — тест полимеразной цепной реакции (ПЦР). Воздушные перевозчики должны быть уведомлены об этом и проверять именно этот тест при посадке.

Обязательный тест перед въездом в Латвию нужно делать с 15 января. Он должен был сделан не ранее, чем за 72 часа до пересечения границы. Люди, переболевшие коронавирусом в течение трех последних месяцев, могут предъявить справку о врача о том, что больше не являются переносчиками инфекции.