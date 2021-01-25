На прошлой неделе в вылете в Ригу было отказано 24 пассажирам без теста на Covid-19
Foto: Publicitātes foto

24 пассажира на прошлой неделе не смогли предъявить документ об отсутствии коронавируса и не были пущены в самолет, летящий в Ригу. Об этом агентству LETA сообщил представитель Агентства гражданской авиации Айвис Винцев.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

При этом при повторной проверке тестов в аэропорту "Рига", по его словам, существенных нарушений не было.

Винцев напомнил, что с понедельника при въезде в Латвию можно предъявлять только один тип теста — тест полимеразной цепной реакции (ПЦР). Воздушные перевозчики должны быть уведомлены об этом и проверять именно этот тест при посадке.

Обязательный тест перед въездом в Латвию нужно делать с 15 января. Он должен был сделан не ранее, чем за 72 часа до пересечения границы. Люди, переболевшие коронавирусом в течение трех последних месяцев, могут предъявить справку о врача о том, что больше не являются переносчиками инфекции.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

2

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус Аэропорт "Рига"
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Готовить еду, работая из дома: вызов принят! Советы и рецепты Зане Гревини
От медсестры и торгового менеджера до ИТ-специалистки. Рассказ Анастасии
Сфера ИТ подходит людям, которые хотят постоянно узнавать что-то новое. История Раймондса
Мечтаете о просторной кухне? Это можно сделать, не ломая стены
Сменила работу на кораблях на карьеру в ИТ. История Анастасии
Cоветы дизайнера, как создать ресторанную атмосферу для ужина дома
Работая в ИТ, можно легально примерить на себя роль хакера. История Айгарса