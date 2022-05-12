На прошлой неделе заболеваемость гриппом в Латвии немного увеличилась

За последнюю неделю заболеваемость гриппом в Латвии немного увеличилась, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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На прошлой неделе к семейным врачам с гриппом обратились 182 пациента, в том числе 88 в Риге, 50 в Елгаве, 17 в Юрмале, 23 в Лиепае, пять в Вентспилсе и один в Гулбенском крае.

На прошлой неделе в Латвии было зарегистрировано 276,1 случая гриппа на 100 000 населения, тогда как неделей ранее - 214,8 случая.

В Елгаве, Юрмале, Лиепае и Риге заболеваемость гриппом составила более 100 случаев на 100 000 жителей.

По поводу ОРВИ на прошлой неделе к семейным врачам обратились 826 пациентов, что составляет 1253 случая на 100 000 населения по сравнению с 1328 случаями неделей ранее.

Сообщается также о 60 госпитализированных больных гриппом и четырех с пневмонией после гриппа.

Эпидемия гриппа была объявлена в Латвии 17 марта.