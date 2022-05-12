На прошлой неделе заболеваемость гриппом в Латвии немного увеличилась
Foto: Shutterstock

За последнюю неделю заболеваемость гриппом в Латвии немного увеличилась, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

На прошлой неделе к семейным врачам с гриппом обратились 182 пациента, в том числе 88 в Риге, 50 в Елгаве, 17 в Юрмале, 23 в Лиепае, пять в Вентспилсе и один в Гулбенском крае.

На прошлой неделе в Латвии было зарегистрировано 276,1 случая гриппа на 100 000 населения, тогда как неделей ранее - 214,8 случая.

В Елгаве, Юрмале, Лиепае и Риге заболеваемость гриппом составила более 100 случаев на 100 000 жителей.

По поводу ОРВИ на прошлой неделе к семейным врачам обратились 826 пациентов, что составляет 1253 случая на 100 000 населения по сравнению с 1328 случаями неделей ранее.

Сообщается также о 60 госпитализированных больных гриппом и четырех с пневмонией после гриппа.

Эпидемия гриппа была объявлена в Латвии 17 марта.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Дом для дня сегодняшнего и будущего: как жить ответственно
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Быть бизнесменом и благотворителем: социальное предпринимательство в Латвии
За кулисами Wolt: кто заботится о качестве сервиса
Жизнь в эпоху дигитализации: реальность и прогнозы на будущее
Будь #смарт-магазином — путь к порядку в каждом интернет-магазине
Будь #смарт-магазином — безопасные способы оплаты для интернет-магазина
Устойчивость бизнеса — "зубная боль" или возможность?