На прошлой неделе заболеваемость гриппом выросла в два раза

На прошлой неделе уровень заболеваемости гриппом вырос до 225,3 случая на 100 000 населения по сравнению с 106,7 случая неделей ранее, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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На прошлой неделе в больницы поступили 93 больных гриппом.

Согласно информации, предоставленной 42 практиками семейных врачей, 31% пациентов обратились к врачам с инфекциями дыхательных путей, тогда как неделей ранее было 33% таких пациентов.

Практики семейных врачей сообщили о 170 клинически подтвержденных случаях гриппа.

С жалобами на острые респираторные заболевания в практики обратились 1928 пациентов. Заболеваемость этими инфекциями составляет 2555 случаев на 100 000 человек, тогда как неделей ранее — 2901,2 случая.

Из участвующих в мониторинге гриппа больниц поступили данные о госпитализации 93 человек с гриппом, в том числе 68 в Риге, 19 — в Валмиере, трех — в Даугавпилсе, двух — в Вентспилсе, одного — в Екабпилсе. В Риге также госпитализированы десять человек с пневмонией, вызванной гриппом.

Посещаемость школ на прошлой неделе составила 85,9%, дошкольных учреждений — 59,5%, тогда как неделей ранее эти показатели составляли 85,6% и 58,5%.

О начале эпидемии гриппа в Латвии было объявлено 8 декабря.