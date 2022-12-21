На прошлой неделе заболеваемость гриппом выросла в два раза
Foto: Shutterstock

На прошлой неделе уровень заболеваемости гриппом вырос до 225,3 случая на 100 000 населения по сравнению с 106,7 случая неделей ранее, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

На прошлой неделе в больницы поступили 93 больных гриппом.

Согласно информации, предоставленной 42 практиками семейных врачей, 31% пациентов обратились к врачам с инфекциями дыхательных путей, тогда как неделей ранее было 33% таких пациентов.

Практики семейных врачей сообщили о 170 клинически подтвержденных случаях гриппа.

С жалобами на острые респираторные заболевания в практики обратились 1928 пациентов. Заболеваемость этими инфекциями составляет 2555 случаев на 100 000 человек, тогда как неделей ранее — 2901,2 случая.

Из участвующих в мониторинге гриппа больниц поступили данные о госпитализации 93 человек с гриппом, в том числе 68 в Риге, 19 — в Валмиере, трех — в Даугавпилсе, двух — в Вентспилсе, одного — в Екабпилсе. В Риге также госпитализированы десять человек с пневмонией, вызванной гриппом.

Посещаемость школ на прошлой неделе составила 85,9%, дошкольных учреждений — 59,5%, тогда как неделей ранее эти показатели составляли 85,6% и 58,5%.

О начале эпидемии гриппа в Латвии было объявлено 8 декабря.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
От изысканной еды для господ до экспериментальных открытий: что вкусного в Лиепае
От изысканной еды для господ до экспериментальных открытий: что вкусного в Лиепае
Понять, что нравится латвийцам. В гостях у Rēzeknes gaļas kombināts
Проветрить голову и зажечь свет внутри. Фотопрогулка по Лиепае
Будущее за коноплей и 15 тонн ткани в день. Как в Лиепае производят гигиенические товары
Кто кого кормил? Мифы и правда о промышленности в Латвийской ССР
Oт вековых традиций к наградам за инновации. За кулисами производства Smiltenes piens
Подзарядиться и побаловать себя: путеводитель по насыщенным выходным в Лиепае
Программа праздников в Лиепае. Как культурно и насыщенно провести выходные