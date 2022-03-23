На публичных мероприятиях планируют запретить символы, прославляющие военную агрессию

С среду, 23 марта, комиссия Сейма по правам человека концептуально одобрила поправки к закону о безопасности на публичных мероприятиях. Поправки запретят использовать на мероприятиях символы, прославляющие военную агрессию.

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"Мы осуждаем военную агрессию России в Украине, и должны твердо обозначить свою позицию: буквы Z, V и другие символы, прославляющие российскую военную агрессию, не должны использоваться на публичных мероприятиях", — заявил председатель Комиссии по правам человека Артусс Кайминьш.

Сейчас закон запрещает использовать на мероприятиях символику СССР, бывших республик СССР и символику нацистской Германии, в том числе флаги, гербы, свастику и знаки легиона СС, Георгиевские ленточки и такие советские символы, как серп и молот или пятиконечная звезда. Исключение — случаи, когда символика используется в научных, образовательных или художественных целях.

Комиссия попросил Сейс рассмотреть законопроект уже на завтрашнем заседании 24 марта как срочный, объяснил Кайминьш.