На расширенный список компенсируемых лекарств в 2023 году потребуется 99 млн евро

Для расширения перечня компенсируемых медикаментов в следующем году потребуется 99 млн евро. Об этом заявила глава одного из департаментов Национальной службы здоровья Сигне Бокта.

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По ее словам, в список компенсируемых лекарств до 1 мая текущего года включены десять новых активных веществ в сфере онкологии, например, для лечения рака яичников, рака предстательной железы и рака поджелудочной железы.

Также в список добавлено и 17 новых активных веществ для лечения, например, классической фенилкетонурии, муковисцидоза и первичной легочной гипертензии. Кроме того, также пересмотрены условия компенсации лекарств для лечения ревматоидного артрита, псориатической и энтеропатической артропатии, а также болезни Бехтерева.

Бокта сообщила, что в следующем году планируется установить дополнительные приоритеты для улучшения доступности компенсируемых лекарств.