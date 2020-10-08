На развитие системы е-здоровья потратят еще миллионы евро
Foto: LETA

Министр здравоохранения Илзе Винькеле рассказала изданию Neatkarīgā rīta avīze, что сейчас Минздрав готовит для правительства сообщения о том, как привести в порядок и преобразовать систему е-здоровья.

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По ее словам, были споры о том, не создать ли новую систему, объявив новую закупку — или все-таки по-максимуму использовать то, что есть, и исправить существующую систему. "Мы решили, что нужно найти профессионалов, которые могут наметить самый правильный путь реализации всех пожеланий и ожиданий, которые у нас есть относительно е-здоровья. То есть мы говорим, что там нужно, а они говорят, как это сделать".

Их задачей будет наметить "дорожную карту", понять, какой функционал необходим и какой есть, какой может быть запущен уже в ближайшем будущем. Этих профессионалов будут искать в конкурсном порядке. Дополнительного финансирования на это Минздрав у правительства просить не будет, но для продолжения проекта е-здоровья нужно одобрение правительства.

Коронавирус поставил перед системой е-здоровья новые вызовы. Одним из плюсов было то, что удалось снизить бумажный документооборот за счет электронных рецептов и больничных. Однако сейчас есть большой запрос на справки от врачей для школы: сейчас их требуют предъявлять даже при небольшом пропуске, иначе ребенка не пускают в школу. Электронно такие справки пока выдавать нельзя, и Минздрав обещает решить эту проблему.

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