На региональных автобусных маршрутах сократят количество рейсов

В связи с объявленным из-за коронавируса режимом чрезвычайной ситуации существенно сократилось количество пассажиров в автобусах на региональных маршрутах. По этой причине, уже начиная с 19 марта, на время ЧС на региональных маршрутах сократят количество рейсов.

На отдельных автобусных маршрутах количество рейсов сократят на половину. Решения о сокращении железнодорожных рейсов пока нет. Все данные о количестве перевезенных за последние дни пассажирах в настоящее время анализируются.

Жителей призывают проверять актуальную информацию о расписании по телефону 1188 или на сайте www.atd.lv

Также пассажиров просят по возможности приобретать билеты в Интернете, на автовокзалах или в автобусе, но используя банковскую карточку.