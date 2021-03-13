На ремонт Островного моста Рига возьмет кредит в размере более 14 млн евро
Foto: LETA

Рижская дума на ремонт Островного моста возьмет кредит в размере более 14 млн евро.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как рассказал депутатам на заседании Рижской думы директор финансового департамента Улдис Ракстиньш, первоначально планировалось, что на эти цели городская дума займет 30 млн евро.

До сих пор из запланированного ранее кредита израсходовано примерно 5 млн евро, таким образом, общая сумма кредита составит около 19,5 млн евро.

Кредит планируется взять в Госказне или у другого кредитора, который предложит более выгодные условия, со сроком погашения до 15 лет и отсрочкой выплаты основной суммы до двух лет.

Как сообщалось, второй этап ремонта Островного моста осуществила компания ООО ACB un Tilts.

На втором этапе была перестроена эстакада через Биекеньгравис, путепровод над улицей Краста, мост через Биекеньгравис, путепровод на Луцавсале и четыре эстакады на Закюсале.

При реконструкции заменены плиты монолитной проезжей части, уложено новое покрытие, проведена ливневая канализация, оборудовано освещение.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

4

Source

LETA
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети

Объявления

Maskavas iela, Centrs, Rīga,
86 900€
Skanstes iela, Centrs, Rīga,
6 930€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
352 940€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
125 000€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
149 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
72 550€
Skanstes iela, Centrs, Rīga,
4 150€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
98 000€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
115 000€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
159 000€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
90 000€
Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
218 000€
Klusā iela, Tukuma nov.,
63 800€
Staraja Rusas iela, Āgenskalns, Rīga,
142 000€
Gaujas iela, Cēsu nov.,
79 500€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
169 000€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
110 900€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
78 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
184 300€
Aleksandra Čaka iela, Centrs, Rīga,
279 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
1 163 971€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
36 000€
Ģedules iela, Iecavas nov.,
99 900€
Aveņu iela, Babītes nov.,
210 000€
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
111 800€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
145 614€
Zasulauka iela, Āgenskalns, Rīga,
45 000€
Staraja Rusas iela, Klīversala, Rīga,
123 000€
Aristida Briāna iela, Centrs, Rīga,
750€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
153 000€
Skanstes iela, Centrs, Rīga,
11 900€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
44 000€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
70 000€
Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
350 000€
Rusova iela, Čiekurkalns, Rīga,
480€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
97 000€
Staraja Rusas iela, Klīversala, Rīga,
163 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
124 400€
Mazstapriņu iela, Ādažu nov.,
650 000€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
7 688€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
850€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
422 400€
Ūbeļu iela, Ādažu nov.,
57 554€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
791 406€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
83 000€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
900€
Aristida Briāna iela, Centrs, Rīga,
480€
Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
153 000€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
92 000€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
850€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
2 160€
Stabu iela, Centrs, Rīga,
102 500€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
117 900€
Bauskas iela, Ziepniekkalns, Rīga,
2 366€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
120 000€
Bērzu iela, Ādažu nov.,
97 000€
Liliju iela, Garkalnes nov.,
91 900€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
1 794€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
100 000€
Ūbeļu iela, Ādažu nov.,
76 661€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
90 500€
Elijas iela, Centrs, Rīga,
140 900€