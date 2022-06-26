На рижских водоемах температура воды повысилась до +20 градусов и выше
Foto: DELFI

Температура воды на пляжах Риги продолжает повышаться, сообщает Рижское самоуправление.

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В настоящее время самая теплая вода в озере Бабелитис, где температура достигла +24 градусов по Цельсию, и в озере Кишэзерс - +23 градуса. На Кипсале и Луцавсале в Даугаве температура воды составляет +21 градус, на Румбуле - плюс 20 градусов.

В Вецаки в Рижском заливе вода прогрелась до +19 градусов, а в Вакарбулли и Даугавгриве температура морской воды составляет плюс 18 градусов.

Рижская полиция самоуправления предлагает горожанам выбирать одно из девяти мест для купания в Риге, где работают спасатели.

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