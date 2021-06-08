На Рижской окружной дороге до пятницы будет закрыта одна полоса

До пятницы, 11 июня, будет закрыта одна из полос на Рижской окружной дороге возле поворота на Лиепайское шоссе, сообщают Latvijas valsts ceļi.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Будет проводиться перестройка автобусной остановки "Бабербеки".

Будет закрыто движение по одной из полос по направлению из Саласпилса в Бабите. Движение будет направлено на перекресток с круговым движением между Рижской окружной дорогой и Лиепайским шоссе, с него можно будет выехать в сторону Бабите.

Скорость будет ограничена до 50 и 70 км/ч.

Ограничение будет действовать с 8:00 до 18:00.