На Рижской окружной дороге до пятницы будет закрыта одна полоса
Foto: LETA

До пятницы, 11 июня, будет закрыта одна из полос на Рижской окружной дороге возле поворота на Лиепайское шоссе, сообщают Latvijas valsts ceļi.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Будет проводиться перестройка автобусной остановки "Бабербеки".

Будет закрыто движение по одной из полос по направлению из Саласпилса в Бабите. Движение будет направлено на перекресток с круговым движением между Рижской окружной дорогой и Лиепайским шоссе, с него можно будет выехать в сторону Бабите.

Скорость будет ограничена до 50 и 70 км/ч.

Ограничение будет действовать с 8:00 до 18:00.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
В Рижском порту развиваются услуги электронной коммерции с высокой добавленной стоимостью
Что смотреть на выходных: 12 вдохновляющих фильмов
Ekspertu padomi un remonta kļūdas: no kanalizācijas līdz santehnikas izvēlei
На концерт к себе домой. Подборка музыкальных фильмов на любой вкус
Чемпионат мира по хоккею вместе с Wolt начался!
Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях