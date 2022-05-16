На Рижской окружной дороге возле Упесциемса движение через Большую Юглу — по одной полосе
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До пятницы, 20 мая, на Рижской объездной дороге (А4) возле Упесциемса проводтся работы по ремонту деформации швов на мосту через Большую Юглу. Поэтому движение на этом участке дороги будет организовано по одной проезжей полосе, предупреждает Latvijas valsts ceļi.

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На время ремонтных работ одна из полос будет закрыта для движения, днем ​​движение по одной полосе будет регулироваться с помощью регулировщиков, в вечернее время — светофорами.

LVC рекомендует водителям учитывать, что движение замедлится, и в пути, пересекая место проведения работ на мосту, нужно будет проводить больше времени.

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