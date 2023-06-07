На Рижской окружной дороге закроют 32 левых поворота

На Рижской окружной дороге (А5) между Елгавским (А8) и Лиепайским (А9) шоссе будут закрыты 32 левых поворота с трассы А5 и на нее, сообщают Latvijas valsts ceļi.

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Движение будет направлено по двухуровневым развязкам между Рижской окружной дорогой и Лиепайским шоссе (А9), Рижской окружной дорогой и региональной дорогой Рига-Яунмарупе (Р132) и Рижской окружной дорогой и Елгавским шоссе (А8).

Левые повороты оставлены на отдельных перекрестках, где движение не такое интенсивное.

Изменения движения введены для того, чтобы дорожное движение было более безопасным. Как поясняют Latvijas valsts ceļi, левые повороты — один из самых опасных маневров в дорожном движении, и в особенности они опасны на главных государственных дорогах с интенсивным движением.

По Рижской окружной дороге на участке между Елгавским и Лиепайским шоссе за сутки проезжает более 14 000 единиц транспорта, 20% из них — грузовой транспорт. За последние шесть лет там произошло более 65 аварий, погибли три человека, пострадали еще 70.