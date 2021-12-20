На Рождество прогнозируются снег и морозы
Foto: LETA

В ближайшие дни в Латвию с севера придут холодные воздушные массы, а по мере усиления циклона во второй половине недели чаще будет идти снег, поэтому Рождество, вероятно, будет "белым", сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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В ближайшие дни будет морозно, по ночам температура воздуха будет опускаться до -15 -17 градусов. В начале недели будет преобладать северный ветер, а погода будет определяться областью высокого давления.

Во вторник ожидается переменная облачность. Ночью во многих местах, а днем кое-где пойдет снег, толщина снежного покрова увеличится на 1-3 сантиметра. Температура воздуха будет в пределах -2..-7 градусов, на востоке страны днем до -9 градусов, ночью до -8..-12 градусов.

По текущим прогнозам, рождественские выходные будут холодными и снежными. Толщина снежного покрова на большей части территории Латвии достигнет 4-8 сантиметров.

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