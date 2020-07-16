На сайте CSDD появится информация о существенных повреждениях автомобиля
Foto: DELFI

В числе электронных услуг Дирекции безопасности дорожного движения (ДБДД, CSDD) появится информация о существенных повреждениях автомобиля после аварии, узнал портал DELFI в дирекции.

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Если после тяжелой аварии у транспортного средства будет аннулирован техосмотр или страховщики решат, что автомобиль можно считать погибшим, то есть его ремонт невозможен или экономически необоснован, то этот факт будет отмечен в регистре ДБДД.

Информация будет доступна в разделе "Данные технического осмотра" и ее сможет получить любой потенциальный покупатель авто.

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rus.DELFI.lv

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rus.DELFI.lv

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