На сайте manavakcina.lv свободны примерно 11 000 записей на вакцинацию
Foto: Ekrānuzņēmums

В среду утром на сайте manavakcina.lv было свободно около 11 000 записей на вакцинацию по всей Латвии, сообщили агентству LЕТА в отделе проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения.

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Как сообщила агентству LЕТА представитель проекта Агнесе Стразда, в настоящее время больше всего свободных мест открыто в центрах вакцинации в Риге из-за большой численности населения в столице и ее окрестностях, однако спрос на вакцинацию в Риге также высок.

В настоящее время определенное время для записи предлагают 23 пункта вакцинации.

"В тот момент, когда открываются новые календари, возможности записи на конкретное время шире, но в случае высокого спроса выбор уменьшается, и тогда соответствующие учреждения, проводящие вакцинацию, повторно объявляют время", — пояснила Стразда.

Открытие времени регистрации связано с наличием вакцин и тем фактом, что расход вакцин следует планировать для вторых доз.

Для увеличения количества прививок за пределами крупных центров вакцинации и медицинских учреждений, которые открывают свои календари для записи через manavakcina.lv, в местах с меньшим охватом вакцинации будут задействованы мобильные бригады. Первый раз формат мобильных бригад для вакцинации был опробован в поселке Шпоги Даугавпилсского края.

"Такой формат был признан успешным и обязательно будет продолжен в Латгале и в других регионах Латвии", — заявила Стразда.

В настоящее время продолжается вакцинация у семейных врачей. Если семейный врач не предоставляет услуги вакцинации, его пациентам необходимо обращаться в ближайшие центры вакцинации, заранее подав заявку на сайте manavakcina.lv или по телефону 8989.

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LETA

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