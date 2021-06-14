На сайте manavakcīna.lv теперь можно увидеть, какие вакцины доступны в центрах вакцинации
Foto: F64

С сегодняшнего дня на сайте manavakcīna.lv и на домашней страничке Министерства здравоохранения можно увидеть, какие виды вакцин от Covid-19 доступны в центрах массовой вакцинации, сообщает Министерство здравоохранения.

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Информация распространяется на вакцины, доступные для первой прививки, подчеркивает ведомство. Данные будут обновляться раз в неделю, в 10 утра понедельника.

Представитель Минздрава Оскарс Шнейдерс указал, что вопрос о виде доступных вакцин до сих пор был самым популярным в Twitter проекта вакцинации и среди звонящих по номеру 8989.

Как уже сообщалось, на прошлой неделе темп вакцинации снизился на 20% и впервые более чем за месяц не удалось достичь целевого показателя - не менее 100 000 прививок в неделю.

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rus.DELFI.lv

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