На самоизоляцию отправлен еще один класс и три педагога Олайнской 2-й школы
Foto: Shutterstock

В Олнайнской 2-й средней школе заболел еще один человек. На самоизоляцию ушел еще один класс и три учителя, сообщает LETA.

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В конце прошлой недели заболел один из учеников школы. Хотя на момент заболевания в школу он не ходил, контактными лицами признаны его одноклассники и три педагога.

Самоуправление подчеркивает, что этот случай не связан с другими отправленными на карантин классами.

К воскресенью было известно о 39 активных случаях Covid-19 в Олайнском крае. Заболели ученики 1-й и 2-й Олайнских школ, на самоизоляцию отправлено несколько классов.

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