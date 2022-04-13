На сегодня VID не выявила ни одного случая попыток обхождения санкций
Foto: F64

Служба государственной безопасности (VID) пока не выявила случаев обхода международных санкций, установленных в отношении России и Белоруссии, но оценка определенной информации еще продолжается.

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23 марта VID сообщила, что ведет расследование трех случаев, которые могут свидетельствовать о попытках обойти последствия международных санкций в отношении российских бизнесменов. 8 апреля Министерство юстиции сообщило, что Регистром предприятий уже выявлено в общей сложности пять случаев, которые могут свидетельствовать о попытках обойти последствия санкций и когда запрошенные изменения касаются уполномоченных лиц. Эта информация также была передана в правоохранительные органы.

На основании проведенной оценки констатированных Регистром предприятий случаев VID пришла к выводу, что никаких уголовных преступлений совершено не было.

В то же время с начала войны в России VID получила информацию и о других случаях, которые могут быть связаны с возможными нарушениями введенных против России санкций или попытками их обойти. Служба в настоящее время изучает эти случаи и воздерживается от дальнейших комментариев.

С 24 февраля VID не возбуждала уголовных процессов по сделкам с уполномоченными физическими или юридическими лицами, связанными с Россией.

Как уже сообщалось, на 8 апреля судебная администрация направила в суды информацию о 62 объектах недвижимости, находящихся в собственности, под управлением или контролем лиц, на которых распространяются санкции. На 53 объекта недвижимости суды поставили запретительный знак.

Дирекция безопасности дорожного движения поставила отметку о запрете регистрации транспортных средств на 66 транспортных средствах, находящихся в собственности или владении уполномоченных лиц, а также поставило отметку об изъятии транспортных средств, зарегистрированных в собственности лица.

Агентство гражданской авиации сделало запись в Латвийском регистре воздушных судов гражданской авиации для одного вертолета, что он связан с уполномоченным лицом, тем самым ограничив возможность исключения конкретного воздушного судна из регистра воздушных судов.

Государственная служба технического надзора наложила санкции на 11 единиц тракторной техники и прицепов к ней. Тракторное оборудование фактически принадлежит бенефициару, который владеет им или владеет им.

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