На сегодняшний день Covid-19 затронул в общей сложности 12 учебных заведений

Случаи заболевания Covid-19 на сегодняшний день зарегистрированы в 12 образовательных учреждениях Латвии — семи школах, трех детских садах и двух университетах, сообщили агентству LETA в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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По данным ЦПКЗ, на данный момент в вышеупомянутых семи школах выявлено 14 случаев Covid-19, а в трех дошкольных образовательных учреждениях — три случая. Между тем, с двумя университетами связано в общей сложности четыре случая Covid-19.

В двух школах было выявлено более одного случая заражения Covid-19, а в остальных пяти зарегистрировано по одному случаю.

Работа ЦПКЗ продолжается во всех учебных заведениях. Параллельно ведется работа с контактными лицами, общее число которых, включая связанные с учебными заведениями случаи, в настоящее время составляет около 800 жителей. Центр сообщает, что этот показатель приближается к пику распространения Covid-19, который был зафиксирован весной. Тогда в списке ЦПКЗ было более тысячи контактных лиц.

В то же время ЦПКЗ напоминает, что статус контактного лица не означает, что человек обязательно заболеет Covid-19.

По словам эпидемиологов ЦПКЗ, есть случаи, когда они получают информацию о том, что заболевшие после появления симптомов продолжают ходить на работу, устраивают социальные мероприятия и никак себя не ограничивают.

В то же время эксперты отмечают, что легкий насморк сам по себе не является ведущим симптомом Covid-19. В этом случае необходимо оценить факторы, способствующие заражению. Например то, выезжал ли человек за границу, общался ли он с лицами из-за рубежа или инфицированными Covid-19 людьми.

Несмотря на то, что время от времени констатируются случаи, когда люди заражаются без влияния вышеупомянутых факторов, ЦПКЗ поясняет, что распространение Covid-19 все же находится под контролем, и шанс заразиться вирусом, например, в общественном транспорте невелик.