На Северную Европу идет мощнейший в истории циклон; в Латвии ожидают бурю

В ближайшие дни в Северной Европе ожидается один из самых мощных циклонов в истории метеонаблюдений, который приведет к буре на обширной территории. Непогода затронет и Латвию, прогнозируют синоптики.

Метеослужба Великобритании уже объявила предупреждение о буре на следующие четыре дня. В воскресенье в Великобритании скорость ветра местами превысит 35 метров в секунду. Буре дано название Ciara.

Сильный ветер прогнозируется и на севере Франции, в странах Бенилюкса, Германии и Дании, а также в других регионах Европы.

В Латвии самый сильный ветер ожидается в ночь на понедельник — его порывы превысят 20 метров в секунду, а на побережье Курземе, возможно, составят 30 метров в секунду.

Сильный ветер сохранится также во вторник и среду. В Лиепае и Вентспилсе его порывы превысят 20 метров в секунду.

В ночь на субботу на востоке страны выпадет 2-7 см снега. В понедельник по всей Латвии ожидаются осадки. Температура воздуха на следующей неделе составит +4..+6 градусов, немного теплее будет в начале недели.