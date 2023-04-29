На съезде будет избрано руководство Латвийской зеленой партии
Foto: LETA

Сегодня на 33-м съезде Латвийская зеленая партия (ЛЗП) переизберет всех должностных лиц, сообщила представитель ЛЗП Лига Булмейстере.

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Встреча началась в Юрмальском центре культуры, по ул. Йомас, 35, в Юрмале.

ЛЗП входит в союз представленных в Сейме партий "Объединенный список — Латвийская зеленая партия, Латвийское объединение регионов, Лиепайская партия".

В повестку дня съезда также включено переизбрание ревизионной комиссии партии, выступления гостей, заслушивание подготовленного советом партии отчета, предложения по развитию региональных отделений и дебаты.

Участие в съезде ЛЗП подтвердили сопредседатель "Объединенного списка", спикер Сейма Эдвард Смилтенс, министр здравоохранения Лига Меньгелсоне, а также основатель "Объединенного списка" и кандидат в президенты от фракции Сейма Улдис Пиленс.

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