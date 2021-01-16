На следующей неделе медики начнут получать вторую дозу вакцины против Covid-19
Foto: EPA/Scanpix/LETA

На следующей неделе первые медики получат вторую дозу вакцины против Covid-19, которая укрепит полученный иммунитет, сообщила агентству LЕТА представитель Министерства здравоохранения Анна Страпцане.

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Таким образом, на следующей неделе темп вакцинации будет примерно таким же, как в предыдущие недели.

Кабинеты вакцинации продолжат работать, обеспечивая второй дозой вакцины тех, кто первым прошел вакцинацию.

Согласно инструкции, один человек для получения стойкого иммунитета должен получить две дозы вакцины. Дозы, предусмотренные для первоначальной вакцинации, сейчас уже почти израсходованы. Первоначальная вакцинация возобновится, когда Латвия получит новую поставку вакцины, сообщает Минздрав.

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LETA

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Коронавирус Вакцинация
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