На следующей неделе на участке Саулкрасты-Скулте пассажиров поездов будут перевозить автобусами

Пассажиров поездов на участке Саулкрасты-Скулте с 12 по 14 июня будут перевозить автобусами, сообщили агентству LETA представители АО Pasažieru vilciens.

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Изменения связаны с ремонтом контактной сети на данном участке.

Изменения коснутся поезда № 6116, который отправляется из Риги в Скулте в 10.09, и № 6124, который отправляется из Риги в Скулте в 12.07, а также поезда № 6123, который отправляется из Скулте в Ригу в 11.46, и поезда № 6131, который отправляется из Скулте в Ригу в 13.42.

Пассажиры поездов на станции "Саулкрасты" смогут пересесть на автобусы, которые доставят их до станции Скулте, с остановкой в Кишупе (на шоссе А1) и на железнодорожном переезде в Звейниекциемсе.

Планируется, что автобусы будут отправляться с железнодорожного станции "Саулкрасты" в 11.14 и в 13.12.

Со станции "Скулте" автобусы будут отправляться в 11.34 и в 13.34 с теми же остановками. В автобусах будут действительны билеты на поезд. Велосипеды в автобусах перевозить нельзя.