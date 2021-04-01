На следующей неделе начнется вакцинация от Covid-19 семей хронически больных детей

Во вторник, 6 апреля, планируется начать вакцинацию от Covid-19 лиц, проживающих вместе с хронически больными детьми, свидетельствует поданная на сегодняшнее заседание правительства презентация Министерства здравоохранения.

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В эту приоритетную группу входят люди, проживающие в одном домохозяйстве с детьми, у которых выявлены хронические и иммуносупрессивные заболевания, а также лица, ухаживающие на дому за тяжелобольными людьми.

С 12 апреля планируется начать вакцинацию лиц старше 60 лет, а также педагогов и других работников дошкольных образовательных учреждений, учреждений специального образования, а также 1-6-х классов школ. Минздрав сообщает о высокой готовности педагогов и других работников школ вакцинироваться.

Министерство образования и науки должно подготовить списки работников, которые подлежат приоритетной вакцинации, до 9 апреля.