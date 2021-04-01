На следующей неделе начнется вакцинация от Covid-19 семей хронически больных детей
Foto: Publicitātes attēli

Во вторник, 6 апреля, планируется начать вакцинацию от Covid-19 лиц, проживающих вместе с хронически больными детьми, свидетельствует поданная на сегодняшнее заседание правительства презентация Министерства здравоохранения.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В эту приоритетную группу входят люди, проживающие в одном домохозяйстве с детьми, у которых выявлены хронические и иммуносупрессивные заболевания, а также лица, ухаживающие на дому за тяжелобольными людьми.

С 12 апреля планируется начать вакцинацию лиц старше 60 лет, а также педагогов и других работников дошкольных образовательных учреждений, учреждений специального образования, а также 1-6-х классов школ. Минздрав сообщает о высокой готовности педагогов и других работников школ вакцинироваться.

Министерство образования и науки должно подготовить списки работников, которые подлежат приоритетной вакцинации, до 9 апреля.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

2

Source

LETA

Tags

Коронавирус Министерство образования Вакцинация
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Обслуживание судов Capesize в Рижском порту открывает доступ к рынкам дальних стран
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Wolt: твой билет в мир вкусной еды и разных культур
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети