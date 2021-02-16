На следующей неделе начнется вакцинация у семейных врачей
Foto: LETA

Хотя план вакцинации от Covid-19 предусматривал начать вакцинацию жителей у семейных врачей с марта, ее можно будет начать уже со следующей недели, сообщила президент Латвийской ассоциации семейных врачей Сармите Вейде.

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В то же время, как указала Вейде, в отношении вакцинации есть много неясностей, например, как будут составляться списки — на портале manavakcina.lv или у семейных врачей, а затем интегрироваться в общую систему. В настоящее время ведутся переговоры с бюро вакцинации и Министерством здравоохранения.

"Мы очень хотели бы решить эту проблему на этой неделе, так как на следующей нам предлагается начать вакцинацию", — сказала Вейде.

Она выразила озабоченность по поводу возможностей системы электронного здравоохранения, в которой регулярно возникают технические проблемы. В свою очередь предусмотренный для учета вакцинации портал будет доступен только через восемь недель.

Как сообщалось, план вакцинации против Covid-19 предусматривает вакцинацию 70% взрослого населения Латвии к концу лета.

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LETA

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LETA

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