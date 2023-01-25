На следующей неделе ожидается больше осадков
Foto: LETA

На следующей неделе увеличится активность циклонов, поэтому ожидается больше дождей и снега, прогнозируют синоптики.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

На этой неделе до пятницы продолжатся небольшие осадки. В ночь на субботу температура воздуха местами может опуститься до -10…-12 градусов.

В воскресенье по мере приближения циклона усилится юго-западный ветер, пойдут дожди и снег. Температура воздуха в конце этой и в начале следующей недели составит -1…+4 градуса.

На предстоящей неделе ожидается похолодание, снежный покров местами увеличится.

Согласно прогнозам, февраль будет теплее нормы, и вероятность сильных морозов значительно ниже, чем оттепелей.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Nintendo Switch Sports – бросайте вызов друзьям и побеждайте их в ловкости
Как бесплатно учиться в магистратуре и обеспечить себя работой
Nintendo Switch Sports – бросайте вызов друзьям и побеждайте их в ловкости
Главное – это банан! Опыт использования Nintendo Switch
Видео, как мы ловили и обучали покемонов
Тестируем видеоигру: как мы отрывались на трассах Mario Kart
National Geographic в поисках латвийского Гордона Рамзи