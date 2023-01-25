На следующей неделе ожидается больше осадков

На следующей неделе увеличится активность циклонов, поэтому ожидается больше дождей и снега, прогнозируют синоптики.

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На этой неделе до пятницы продолжатся небольшие осадки. В ночь на субботу температура воздуха местами может опуститься до -10…-12 градусов.

В воскресенье по мере приближения циклона усилится юго-западный ветер, пойдут дожди и снег. Температура воздуха в конце этой и в начале следующей недели составит -1…+4 градуса.

На предстоящей неделе ожидается похолодание, снежный покров местами увеличится.

Согласно прогнозам, февраль будет теплее нормы, и вероятность сильных морозов значительно ниже, чем оттепелей.