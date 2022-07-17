На следующей неделе списки кандидатов на выборы в Сейм представят еще три партии

С заявлением о подаче на следующей неделе в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) списков кандидатов на выборы в 14-й Сейм" обратились партии "Согласие", "Прогрессивные" и Союз зеленых и крестьян (СЗК), сообщила представитель ЦИК Лаура Крастиня.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Партия "Согласие" планирует представить список кандидатов в депутаты в понедельник, 18 июля, в 15:00.

Партия "Прогрессивные" подаст список кандидатов в среду, 20 июля, в 12:00, а партийное объединение СЗК - в четверг, 21 июля, в 12:00.

Ранее сообщалось, что до сих пор списки кандидатов подали в ЦИК две политические силы - партийное объединение "Для развития/За!" и партия "За стабильность!".

Прием списков завершится 2 августа.