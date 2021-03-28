На следующей неделе улицы Риги будут усиленно чистить от пыли и песка

С понедельника, 29 марта, Департамент сообщения Рижской думы начнет усиленную чистку улиц Риги от песка, грязи и пыли, сообщает LETA.

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Департамент планирует очистить все магистральные улицы и мосты города, а также привести в порядок остановки общественного транспорта.

После этого чистка проезжей части будет проводиться от трех до пяти раз в неделю.

Работы запланированы так, чтобы сильно не мешать передвижению. В основном они будут проходить рано утром или после полудня, а также по ночам. В городе появятся знаки и предупреждения о временных запретах на стоянку и остановку.