На следующей неделе в Риге пройдет ремонт набережной 11-го ноября от ул. Минстереяс до ул. Пелду

С 11 по 14 ноября в Риге пройдут ремонтные работы на участке набережной 11-го ноября от ул. Минстереяс до ул. Пелду, сообщил агентству LETA представитель департамента сообщения Рижской думы Аустрис Кейшс.

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Работы будут преимущественно проводиться по ночам — с 21:00 до 6:00, днем для проведения работ не будет перекрываться дорожное движение.

На участке набережной 11-го ноября от ул. Минстереяс до ул. Пелду будут отремонтированы ямы асфальтобетонного покрытия проезжей части. Водители должны иметь в виду вероятность локальных изменений в организации движения.

Работы будут завершены утром 14 ноября, до 6 часов. При благоприятных погодных условиях работы могут быть завершены и быстрее.