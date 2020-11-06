На следующей неделе в Риге пройдет ремонт набережной 11-го ноября от ул. Минстереяс до ул. Пелду
Foto: LETA

С 11 по 14 ноября в Риге пройдут ремонтные работы на участке набережной 11-го ноября от ул. Минстереяс до ул. Пелду, сообщил агентству LETA представитель департамента сообщения Рижской думы Аустрис Кейшс.

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Работы будут преимущественно проводиться по ночам — с 21:00 до 6:00, днем для проведения работ не будет перекрываться дорожное движение.

На участке набережной 11-го ноября от ул. Минстереяс до ул. Пелду будут отремонтированы ямы асфальтобетонного покрытия проезжей части. Водители должны иметь в виду вероятность локальных изменений в организации движения.

Работы будут завершены утром 14 ноября, до 6 часов. При благоприятных погодных условиях работы могут быть завершены и быстрее.

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LETA

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LETA
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