На следующей неделе возобновляют работу бассейны, фитнес-центры и спортзалы

С 12 мая работу возобновляют бассейны, фитнес-центры и спортзалы, сообщил агентству LETA заместитель госсекретаря Министерства образования и директор Департамента спорта Эдгар Северс.

С 12 мая могут возобновиться спортивные тренировки и занятия, при условии, что соблюдается дистанция два метра, и в одной группе не более 25 человек вместе с тренером.

Заниматься можно будет и на улице, и в зале, и в бассейне. Сейчас министерства работает над правилами, регулирующими число человек на плавательной дорожке, а также в душе и раздевалке.