На следующей неделе жара отступит. Станет прохладнее
Foto: AFP/Scanpix

Хотя в ближайшие выходные в Латвии температура воздуха местами еще может превышать +30 градусов, уже с понедельника, 19 июля, прохладу принесет воздух с северо-запада, прогнозируют синоптики.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По данным Латвийского центра среды, геологии и метеорологии, в стране до пятницы, 16 июля, действует красное предупреждение о жаре до +34 градусов и тропических ночах. Во многих местах в центральной и южно-восточной части страны в силе и предупреждение о высокой пожароопасности в лесах.

Ожидается, что еще в субботу и воскресенье будет жарко, температура воздуха местами может превысить +30 градусов. Чуть легче будет на побережье, благодаря ветру с моря. Местами ожидаются грозовые ливни.

На следующей неделе прохладу принесет воздух с северо-запада. Прогнозы того, насколько резко упадет температура воздуха, пока разнятся. Возможен как циклон с обильными дождями, так и антициклон, который принесет сухую погоду.

Но максимальная температура воздуха как минимум несколько дней на следующей неделе не будет выше +22..+27 градусов, а иногда будет опускаться и до +20.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Сильнее сильного. Лучшие фильмы о супергероях
По пятам мерзавцев и страшных тайн. Подборка детективных фильмов и сериалов
Создается виртуальный тур по маякам Латвии
Будни заключенных в тюрьмах – строгий распорядок дня и рутина
Не отворачивайся! Поддерживай и участвуй!
Эксклюзивный обзор: рождение Вентспилского Центра науки и инноваций VIZIUM
Семь музеев Таллинна, расположенных в уникальных местах
Весь Таллинн за три дня: 72-часовой гид по столице