На следующей неделе жара отступит. Станет прохладнее

Хотя в ближайшие выходные в Латвии температура воздуха местами еще может превышать +30 градусов, уже с понедельника, 19 июля, прохладу принесет воздух с северо-запада, прогнозируют синоптики.

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По данным Латвийского центра среды, геологии и метеорологии, в стране до пятницы, 16 июля, действует красное предупреждение о жаре до +34 градусов и тропических ночах. Во многих местах в центральной и южно-восточной части страны в силе и предупреждение о высокой пожароопасности в лесах.

Ожидается, что еще в субботу и воскресенье будет жарко, температура воздуха местами может превысить +30 градусов. Чуть легче будет на побережье, благодаря ветру с моря. Местами ожидаются грозовые ливни.

На следующей неделе прохладу принесет воздух с северо-запада. Прогнозы того, насколько резко упадет температура воздуха, пока разнятся. Возможен как циклон с обильными дождями, так и антициклон, который принесет сухую погоду.

Но максимальная температура воздуха как минимум несколько дней на следующей неделе не будет выше +22..+27 градусов, а иногда будет опускаться и до +20.