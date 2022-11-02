На сохранение и документирование частей советских памятников выделено 123 018 евро

Общество Музея оккупации и Управление национального культурного наследия получат 123 018 евро на документирование и сохранение частей демонтированных советских памятников. Средства выделят из бюджета на непредвиденные расходы, решило правительство.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Для оценки и документирования памятников и их частей будут использоваться разные методы, в том числе лазерное 3D-сканирование. Управление национального культурного наследия заключило договор на геофизическое изучение шести объектов с помощью радиолокационного метода, чтобы убедиться, что они находятся на месте захоронений или мест поминовения жертв советского или нацистского террора — эти объекты, согласно закону, считаются исключением и не подлежат демонтажу.

До начала августа 19 фрагментов памятников признаны имеющими художественную, культурную или историческую ценность, а до 30 сентября таковыми были признаны еще пять объектов.

В конкурсе закупок победила компания SV Solutions, которая будет заниматься как демонтажными работами (они обойдутся в 69 877 евро), так и документацией, 3D-сканированием и другой исследовательской работой (еще 19 811 евро).

Сотрудникам Музея оккупации, которые изучали ценность объектов, должно быть выплачено 12 619 евро, обустройство ангара в Олайне под их хранение обойдется в 13 322 евро, его использование в 6358 евро, административные расходы составят 1028 евро, работа людей на месте будет стоить 33 329 евро.