На строительство нового корпуса больницы Страдиньша выделен 151 млн евро

Кабинет министров сегодня одобрил строительство нового корпуса Клинической университетской больницы им. Страдиньша.

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Решение правительства означает начало реализации первого этапа проекта корпуса В, затраты на который оцениваются в 151 млн евро. Проект будет реализован с софинансированием ЕС.

Строительство корпуса B, которое планируется закончить в 2029 году, завершит запланированную модернизацию инфраструктуры больницы. Проект предусматривает снос ряда старых корпусов больницы.

Площадь нового корпуса составит 35 тыс. кв. м, здесь будут предусмотрены помещения для широкого спектра амбулаторных и стационарных услуг. В новом корпусе будет создано 370 койко-мест для пациентов отделений кардиологии, торакальной хирургии, гемодиализа, онкологии.

Корпус будет построен в соответствии с новейшими стандартами ухода за пациентами и условий работы персонала, а также оснащен инновационными медицинскими технологиями.