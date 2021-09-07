На строительство нового корпуса больницы Страдиньша выделен 151 млн евро
Foto: Publcitātes foto

Кабинет министров сегодня одобрил строительство нового корпуса Клинической университетской больницы им. Страдиньша.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Решение правительства означает начало реализации первого этапа проекта корпуса В, затраты на который оцениваются в 151 млн евро. Проект будет реализован с софинансированием ЕС.

Строительство корпуса B, которое планируется закончить в 2029 году, завершит запланированную модернизацию инфраструктуры больницы. Проект предусматривает снос ряда старых корпусов больницы.

Площадь нового корпуса составит 35 тыс. кв. м, здесь будут предусмотрены помещения для широкого спектра амбулаторных и стационарных услуг. В новом корпусе будет создано 370 койко-мест для пациентов отделений кардиологии, торакальной хирургии, гемодиализа, онкологии.

Корпус будет построен в соответствии с новейшими стандартами ухода за пациентами и условий работы персонала, а также оснащен инновационными медицинскими технологиями.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

7

Source

LETA

Tags

Кабинет министров Проект Строительство
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
История Ольги: смена профессии позволила вернуться к работе по призванию
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе
Снова в школу!
История Улдиса: после выхода на пенсию по выслуге лет освоил новую профессию
Группа Carnival Youth приглашает на дружественный природе отдых у воды
Запущена инициатива "За чистые реки!", чтобы улучшить речную экосистему Латвии
Латвийцы считают Гаую самой красивой рекой Латвии