На тест Covid-19 можно будет записаться, только имея направление от врача

В ближайшее время Министерство здравоохранения Латвии планирует изменить порядок тестирования на Covid-19, предусмотрев, что для прохождения бесплатного теста нужно будет иметь направление от семейного врача или специалиста медучреждения. Как сообщает LETA со ссылкой на слова директора Департамента общественного здоровья Минздрава Санты Ливини, на это придется пойти, чтобы решить проблему образовавшихся очередей на тестирование.

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Как пояснила Ливиня, сейчас очереди образовались, так как большое число латвийцев стали записываться на тест даже в том, случае, если у них нет симптомов заболевания или жалоб на здоровья. В результате для того, чтобы пройти тест и получить официальное заключение, приходится долго ждать.

Введение нового правила — необходимости иметь соответствующее направление от врача — позволит выполнить процедуру и узнать, инфицирован ли человек, в течение двух дней.

В данный момент в Латвии тест на Covid-19 может пройти бесплатно любой желающий, предварительно записавшись по телефону 8303. Учитывая большие очереди, врачи призывают также звонить и предупреждать, если тест уже сделан в другой лаборатории или по какой-то причине пациент не может приехать. Кроме того, по телефону 8303 нельзя подать заявку на анализ слюны.

Жителям, которые хотят стать тест на Covid-19, надо набраться терпения, поскольку лаборатории жалуются на нехватку персонала, признала в интервью Латвийскому радио министр здравоохранения Илзе Винькеле. Чтобы сделать оплаченный государством тест на Covid-19, как сообщала передача "Сегодня вечером" Русского вещания LTV7, приходится ждать почти неделю. Врачи призывают без признаков заболевания или серьезных причин не спешить делать тест — ведь кому-то он может быть нужнее.