На ул. Бруниниеку в Риге хотят ликвидировать стояночные места, проложив велодорожку: начат сбор подписей против

На портале общественных инициатив Manabalss.lv началось голосование за идею оставить 58 парковочных мест Rīgas satiksme на участке левой стороны улицы Бруниниеку между улицей Авоту и улицей Чака в Риге.

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"Нынешним летом начался ремонт улицы Бруниниеку, в рамках которого планируется ликвидировать все 58 парковочных мест. Ликвидация их без предложения альтернативных решений для парковки автомобилей ограничит возможности роста данной части центра Риги", — отмечают авторы инициативы.

В общедоступном материале проекта сказано, что вместо нынешних парковочных мест с левой стороны дороги будет оборудована велополоса в противоположном направлении, отделенная от проезжей части ограничивающими столбиками.

"Это значит, что водители мусоровозов, транспорта доставки, пожарные, исполнители ремонтных работ и другие не смогут припарковать автомобили возле здания. Тем самым будет создаваться дополнительный затор либо из-за кажущейся мелочи (например, мусоровоза) дорога будет полностью заблокирована без возможности объехать это место, если с правой стороны будет препятствие", — указывается в петиции на Manabalss.lv.

Сохранение парковочных мест на улице Бруниниеку обеспечит возможность местным жителям и гостям (в том числе врачу, совершающему домашний визит, который нередко длится более 30 минут) припарковать автомобиль, а также будет способствовать развитию данной части центра Риги, обеспечивая транспорту доставки, посетителям и др. доступ к магазинам, офисам и другим учреждениям.