На ул. Бруниниеку в Риге хотят ликвидировать стояночные места, проложив велодорожку: начат сбор подписей против
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

На портале общественных инициатив Manabalss.lv началось голосование за идею оставить 58 парковочных мест Rīgas satiksme на участке левой стороны улицы Бруниниеку между улицей Авоту и улицей Чака в Риге.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Нынешним летом начался ремонт улицы Бруниниеку, в рамках которого планируется ликвидировать все 58 парковочных мест. Ликвидация их без предложения альтернативных решений для парковки автомобилей ограничит возможности роста данной части центра Риги", — отмечают авторы инициативы.

В общедоступном материале проекта сказано, что вместо нынешних парковочных мест с левой стороны дороги будет оборудована велополоса в противоположном направлении, отделенная от проезжей части ограничивающими столбиками.

"Это значит, что водители мусоровозов, транспорта доставки, пожарные, исполнители ремонтных работ и другие не смогут припарковать автомобили возле здания. Тем самым будет создаваться дополнительный затор либо из-за кажущейся мелочи (например, мусоровоза) дорога будет полностью заблокирована без возможности объехать это место, если с правой стороны будет препятствие", — указывается в петиции на Manabalss.lv.

Сохранение парковочных мест на улице Бруниниеку обеспечит возможность местным жителям и гостям (в том числе врачу, совершающему домашний визит, который нередко длится более 30 минут) припарковать автомобиль, а также будет способствовать развитию данной части центра Риги, обеспечивая транспорту доставки, посетителям и др. доступ к магазинам, офисам и другим учреждениям.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

50

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Rīgas satiksme
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Citadele
DELFI Brand Studio Читайте также
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью
Читмил без обмана. Опыт фитнес-тренера Ребекки Габране
В ходе учений проверили готовность служб к ликвидации последствий загрязнения в порту
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Вентспилс как пункт назначения для культурного туризма
Завершены работы по ремонту Даугавгривского берегового укрепления