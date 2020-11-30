На улицах Риги работает 50 единиц техники, занимающейся очисткой проезжих частей улиц
Foto: LETA

Департамент сообщения Рижской думы информирует, что с 27 ноября предприятия, занимающиеся поддержанием в порядке улиц Риги, начали зимние дежурства. С началом снежной и холодной погоды на улицах Риги дежурят 34 машины для уборки проезжей части и посыпающие машины, а также 16 комплексных убирающих улицы и посыпающих машин.

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Также в течение суточных дежурств непрерывно происходит мониторинг погоды, чтобы при снижении температуры или с началом снегопада немедленно можно было бы приступить к уборке улиц от снега или обледенения и посыпанию дорожного покрытия.

В соответствии с прогнозами метеорологов, на этой неделе ожидается понижение температуры, и в связи с этим на улицах, мостах, путепроводах и в других местах может образовываться обледенение. В таких погодных условиях призываем водителей заранее планировать маршрут, быть особенно внимательными и осторожными, соблюдать большую дистанцию до едущего впереди транспортного средства, не производить быстрые маневры, а также выбирать скорость движения, соответствующую условиях езды и состоянию дорожного покрытия.

Специалисты Департамент сообщения напоминают, что с 1 декабря автотранспорт обязательно должен быть оборудован зимними шинами. В зимний период езда на шинах, не соответствующим погодным условиям, опасна.

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