На улице Чака также может появится полоса для велосипедов

В понедельник, 2 ноября, состоится заседание комитета Рижской думы по делам сообщения и транспорта, на котором депутаты обсудят возможные решения для велоинфраструктуры на улице А.Чака.

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Департамент сообщения Рижской думы подготовил несколько экспериментальных решений на улицах Марияс и А.Чака, предусматривающие временные велополосы по обе стороны проезжей части. Депутаты отраслевого комитета намерены обсудить проект уже в понедельник, 2 ноября, сообщили порталу Delfi в пресс-службе Рижской думы.

Разработаны два принципиальных решения, как создавать велополосы на регулируемых перекрестках: одно — линия "стоп" велополосы до перекрестка выдвигается вперед, второе — велополоса перед перекрестком прерывается, чтобы автоводители, поворачивая направо, не выезжали на велополосу.

Также предлагается и такое решение — на улице Марияс и А.Чака не создается велоинфраструктура, сохраняется нынешняя ситуация — существующее количество полос, а магистральная велоинфраструктура создается на улице Кр.Барона.

Предложенные варианты являются экспериментальными и только временными решениями, чтобы весной можно было проанализировать транспортный поток, возможные дорожные происшествия и принять окончательное решение.

Для того, чтобы обсудить этот вопрос, на заседание приглашены и представители Rīgas satiksme, и представители объединения Pilsēta cilvēkiem, и представители Дирекции безопасности дорожного движения, которые провели аудит движения на улице А.Чака.