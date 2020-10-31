На улице Чака также может появится полоса для велосипедов
Foto: Publicitātes foto

В понедельник, 2 ноября, состоится заседание комитета Рижской думы по делам сообщения и транспорта, на котором депутаты обсудят возможные решения для велоинфраструктуры на улице А.Чака.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Департамент сообщения Рижской думы подготовил несколько экспериментальных решений на улицах Марияс и А.Чака, предусматривающие временные велополосы по обе стороны проезжей части. Депутаты отраслевого комитета намерены обсудить проект уже в понедельник, 2 ноября, сообщили порталу Delfi в пресс-службе Рижской думы.

Разработаны два принципиальных решения, как создавать велополосы на регулируемых перекрестках: одно — линия "стоп" велополосы до перекрестка выдвигается вперед, второе — велополоса перед перекрестком прерывается, чтобы автоводители, поворачивая направо, не выезжали на велополосу.

Также предлагается и такое решение — на улице Марияс и А.Чака не создается велоинфраструктура, сохраняется нынешняя ситуация — существующее количество полос, а магистральная велоинфраструктура создается на улице Кр.Барона.

Предложенные варианты являются экспериментальными и только временными решениями, чтобы весной можно было проанализировать транспортный поток, возможные дорожные происшествия и принять окончательное решение.

Для того, чтобы обсудить этот вопрос, на заседание приглашены и представители Rīgas satiksme, и представители объединения Pilsēta cilvēkiem, и представители Дирекции безопасности дорожного движения, которые провели аудит движения на улице А.Чака.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

11

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Rīgas satiksme Рига
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Закажи продукты в Wolt – это быстро и удобно!
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
Riga IFF проводит неделю вместе с Wolt: Давис Давидс Сакне