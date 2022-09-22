На улице Калнциема посреди пешеходного тротуара "вырос" столб, прохожие возмущаются, в дело вмешался Стакис
Foto: DELFI Aculiecinieks

"Проект обновленной, "улучшенной" улицы Калнциема в Риге, рядом с магазином Rimi", — написал очевидец порталу Delfi, приложив фотографию фонарного столба, "растущего" прямо посреди пешеходного тротуара.

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Пользователи социальных сетей также заметили столб посреди тротуара. В "Твиттере", в частности, люди выразили свое недовольство, на которое уже успел отреагировать мэр Риги Мартиньш Стакис.

"Это нонсенс, такого нельзя допускать при планировании и проведении работ по реконструкции. Здесь не может быть никаких оговорок. Я поручил ответственным органам исправить это, чтобы этого препятствия не было посреди тротуара. Также будет дана оценка, почему была допущена реализация такого решения", — написал Стакис у себя в "Твиттере".

В Рижской думе порталу Delfi сообщили, что в данном случае возникла несогласованность между ответственными учреждениями, которые занимались планированием и проведением работ, и пообещали улучшить проблему коммуникации.

Тем временем люди поделились и другими примерами, когда в Риге посреди тротуаров внезапно "вырастали" дорожные знаки или столбы.

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