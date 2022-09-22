На улице Калнциема посреди пешеходного тротуара "вырос" столб, прохожие возмущаются, в дело вмешался Стакис

"Проект обновленной, "улучшенной" улицы Калнциема в Риге, рядом с магазином Rimi", — написал очевидец порталу Delfi, приложив фотографию фонарного столба, "растущего" прямо посреди пешеходного тротуара.

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Пользователи социальных сетей также заметили столб посреди тротуара. В "Твиттере", в частности, люди выразили свое недовольство, на которое уже успел отреагировать мэр Риги Мартиньш Стакис.

"Это нонсенс, такого нельзя допускать при планировании и проведении работ по реконструкции. Здесь не может быть никаких оговорок. Я поручил ответственным органам исправить это, чтобы этого препятствия не было посреди тротуара. Также будет дана оценка, почему была допущена реализация такого решения", — написал Стакис у себя в "Твиттере".

Šis ir nonsenss, ko nedrīkst pieļaut, plānojot un veicot rekonstrukcijas darbus, un nekādu atrunu šeit nedrīkst būt. Esmu uzdevis atbildīgajām iestādēm šo novērst, lai šī šķēršļa ietves vidū nebūtu. Tiks arī izvērtēts, kāpēc šāds risinājums pieļauts. https://t.co/HkJgXRPzH5 — Mārtiņš Staķis (@MStakis) September 22, 2022

В Рижской думе порталу Delfi сообщили, что в данном случае возникла несогласованность между ответственными учреждениями, которые занимались планированием и проведением работ, и пообещали улучшить проблему коммуникации.

Тем временем люди поделились и другими примерами, когда в Риге посреди тротуаров внезапно "вырастали" дорожные знаки или столбы.