На улице Кр. Барона закрыты 16 мест для парковки, машины мешали движению трамваев
Foto: LETA

На участке улицы Кр. Барона от улицы Пернавас до улицы Бривибас закрыты 16 муниципальных мест для парковки. Решение о закрытии мест для стоянки рассматривалось на заседании Консультативного совета "Координация дорожного движения в Риге". Поводом стало то, что из-за неправильного расположения машин уже нарушалось движение трамваев.

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Из-за небрежной парковки общественному транспорту на этом участке улицы часто приходилось останавливаться: трамваи выбивались из графика.

В последнем случае, когда автомобиль был припаркован неправильно, слишком близко к путям, движение трамваев по 1-му маршруту было остановлено, общественный транспорт с сотнями пассажиров простоял почти час. Предприятие Rīgas satiksme уже подала иск к водителю о взыскании убытков в порядке, предусмотренном Гражданским процессуальным законом.

Rīgas satiksme готовит предложения для подачи в ответственные учреждения с целью установления в нормативных актах более суровых наказаний за нарушение дорожного движения.

Rīgas satiksme напоминает, что при парковке автомобиля необходимо убедиться, что машина не мешает проезду общественного транспорта. Если рядом со стоянкой курсирует трамвай, надо убедиться, что автомобиль находится на расстоянии не менее одного метра от трамвайного пути.

Самоуправление призывает водителей соблюдать новую организацию движения и использовать парковки, расположенные на участке улицы Кр. Барона от улицы Эрглю до улицы Пернавас.

Rīgas satiksme также готовит предложения для подачи в ответственные учреждения с целью установления в нормативных актах более суровых наказаний за нарушение дорожного движения.

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