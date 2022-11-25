На Валмиерском шоссе под Мурьяны движение пока не откроют

Из-за трагической аварии на Валмиерском шоссе у Мурьяны движение будет закрыто еще несколько часов, сообщили в Государственной полиции. По информации полиции, обстоятельства аварии пока не выяснены, и на месте происшествия ведется расследование. Полиция возбудила уголовное дело по факту инцидента.

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Ранее сообщалось, что в четверг, 24 ноября в аварии на Валмиерском шоссе возле Мурьяны произошла авария – у речки Лойя столкнулись две тяжелые грузовые автомашины Volvo и легковая машина BMW. Водители всех трех машин скончались на месте происшествия, еще два человека доставлены в больницу с тяжелыми травмами.