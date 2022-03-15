На Вентспилсском побережье замечен первый в этом сезоне тюлененок

Жители Вентпилса заметили на городском пляже первого в этом сезоне тюлененка, сообщила агентству LETA эксперт по отношениям с масс-медиа Управления охраны природы Илзе Рейника.

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Управление охраны природы напоминает, что большинство детенышей тюленя выбираются на берег, чтобы согреться, отдохнуть и набраться сил, поэтому помощь человека им не нужна! Управление призывает сообщаться только о раненных, покусанных собаками и сильно уставших животных.

В чрезвычайной ситуации помощь тюленям окажут профессионалы, а не жители. Участие жителей должно быть минимальным — они могут лишь позволить в Управление охраны природы и сообщить о местоположении травмированного животного по следующим телефонам: 29 461 880 в Курземе, 26 424 972 — в Риге и пригородах и 26 329 412 в Видземе.

Рейника объясняет, что в марте, апреле и мае на латвийском пляже можно увидеть детенышей тюленей. Часто они выплывают на берег в одиночестве, но их мамы находятся совсем рядом, купаются в море и наблюдают, как малыши отдыхают. Тюленям, как и людям, свойственно отдыхать по-разному — один загорает или лежит на животе, другой на боку или спине.

Люди ошибочно думают, что тюлени выходят на берег за помощью. Увидев на берегу тюленя, лучше всего не тревожить его. Важно не подпускать к тюленям собак, потому что друзья человека нападают на морских обитателей. Управление охраны природы призывает не подходить близко к тюленям в целях сделать фото. Суета вокруг животных создает ненужный стресс и подвергает опасности жизнь тюленей.

При поступлении звонков от жителей о травмированных тюленях специалисты Управления охраны природы будут оценивать каждую ситуацию индивидуально. В случае серьезных травм тюлени будут доставлены в Рижский зоопарк.

Во многих местах на побережье уже установлены информационные плакаты с пятью важными правилами в случае встречи с тюленем и номерами телефонов, куда звонить, если животное ранено и нуждается в помощи. Здесь можно ознакомиться с правилами на этот случай.

Разъяснить ситуацию помогает и познавательный мультик "Тюлени на пляже — любуйся, но не трогай!", рассказывающий о судьбе трех детенышей тюленя. Посмотреть мультик можно здесь.