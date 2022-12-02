На Видземском шоссе появились электронные дорожные знаки. Как они работают?
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Со 2 декабря на Видземском шоссе (А2) начали действовать переменные электронные дорожные знаки. Они — часть системы управления дорожным движением, которая создается на участке от 14,7 км до 191,5 км главной государственной магистрали Рига-Сигулда-Вецлайцене (А2) в рамках проекта SMART E263/E77.

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Как работают эти знаки?

Дорожные знаки оснащены различными датчиками и интегрированной системой управления, и отображают информацию о максимальной скорости движения, которая соответствует условиям движения, а также предупреждают, например, о скользкой дороге, сильном ветре или тумане.

Информация на дорожных знаках меняется в зависимости от реальных условий движения на дороге. Их определяют дорожные метеорологические станции и приборы учета транспортного потока, установленные рядом с трассой.

Электронные дорожные знаки также могут отображать другую важную для водителей информацию, например, время в пути до определенного места, предупреждения о ремонтных работах или пробках на участке дороги, измерение температуры дороги.

Электронные дорожные знаки действуют так же, как обычные — нельзя превышать указанную в них максимальную скорость движения, а нарушения караются в соответствии с законом.

В случае, если знаки не работают, нужно соблюдать правила дорожного движения и разрешенную скорость так же, как и везде вне населенных пунктов — 90 км/ч.

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